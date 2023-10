L'incidente mortale a Enna e il dolore della comunità di Valguarnera: «Addio Alex, dolce angelo»

La comunità di Valguarnera è sotto choc per la morte di Alex Lombardo, il 27enne che ha perso la vita nella tarda serata di sabato in un incidente a Enna. In tantissimi conoscevano il ragazzo e la sua famiglia, già in passato colpita da un terribile lutto provocato da un altro scontro mortale avvenuto a pochi chilometri dal luogo in cui il giovane è morto. In queste ore sono decine i messaggi di cordoglio lasciati sui social, primo fra tutti, quello del sindaco della citatdina in provincia di Enna, Francesca Draià: "Ho appena saputo della tragica notizia, sono senza parole, un’altra giovane vita si spegne - ha scritto -. Il mio pensiero va ai familiari e soprattutto alla mamma, la signora Lombardo a cui mando un forte abbraccio. Condoglianze a nome di tutta l’amministrazione Comunale".

E ancora: "Alex eri un ragazzo bellissimo - scrive Giovanna - ora sarai un dolce angelo -. Avevi tutta la vita davanti, non riusciamo ancora a crederci". "Un brutto risveglio per tutti noi - scrive Francesco - siamo vicini alla famiglia, già provata. Alex, resterai sempre nei nostri cuori" Il giovane motociclista era a bordo della sua Kawasaki ZX 750 quando è avvenuta la tragedia. Stava percorrendo la statale 117 bis, poco dopo il parco Ronza. In base alla ricostruzione effettuata dai carabinieri, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un palo della segnaletica stradale e poi contro il guardrail. Stava viaggiando in direzione di Piazza Armerina. Alcuni automobilisti di passaggio hanno subito lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e vigili del fuoco. Il ventisettenne è stato trasportato d’urgenza all'ospedale Michele Chiello, ma è arrivato al pronto soccorso già senza vita.

(Foto Franco Assenza)