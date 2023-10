Blitz antidroga in carcere a Enna, un arresto

Nella notte la polizia penitenziaria e la polizia di Stato hanno effettuato un’operazione all’interno della casa circondariale di Enna. Ci sarebbe un arrestato attualmente in questura. Gli agenti della penitenziaria, insieme alla polizia di Stato hanno setacciato la città per tutta la notte alla ricerca di altre due persone che si sarebbero dileguate. Non è ancora chiaro come la droga fosse recapitata dentro le mura del carcere.