Notte di paura a Enna, residenti svegliati da un boato: crolla una palazzina

Notte di paura per i residenti di via Sant’Onofrio, a Enna, per il crollo di una palazzina. L’immobile era abbandonato e non si sono registrati feriti, ma i residenti della zona sono stati svegliati da un forte boato e i detriti hanno travolto un'auto che era parcheggiata davanti all'immobile. Decine le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco, sul posto sono arrivate due squadre che hanno messo in sicurezza la palazzina e che hanno permesso a chi abita in quell'area di non rimanere isolato per la presenza delle macerie in strada.

Poche settimane fa a Enna si è verificato un altro crollo: in via Fontana Grande, nel centro storico, ha ceduto una palazzina. Anche in questo caso nessuno è rimasto ferito. La struttura è poi stata messa in sicurezza dal proprietario, ma è stata necessaria la chiusura della strada per alcuni giorni.