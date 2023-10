Enna, è morta l'attrice teatrale Adriana Comito: faceva parte della compagnia I Guitti

Lutto nel mondo del teatro siciliano. È morta Adriana Comito, 65 anni, attrice teatrale. La donna è deceduta ieri pomeriggio nella propria abitazione. Adriana Comito, per molti anni, ha fatto parte della compagnia teatrale "I Guitti" e anche del coro Maria SS. della Visitazione.

Ad annunciare il decesso è stato Gaetano Libertino che ha scritto un commovente post su Facebook, postando due fotografie: "È andata con Gesù, una delle più brave attrici del panorama siciliano. Adriana Comito, compagna artistica da una vita. Abbiamo condiviso 43 anni di palcoscenico, ho perso una sorella. La sua contagiosa allegria, mi accompagnerà per il resto della mia vita. La compagnia I Guitti di Enna, la vogliono ricordare così. Ti vogliamo tanto bene, ciao Adriana".

"Tanto dispiacere! Coraggio, ciò che ci rimane sono le testimonianze, la correttezza, il bene, l'esserci stati e l'aver contribuito, pur in minima parte, a migliorare questo mondo, e a essere 'esempio' per qualcuno... Ti abbraccio", ha scritto Eleonora Cancelliere, e ancora il ricordo di Donello Scarpinato: "Aveva una bella e coinvolgente comicità. Una grande in quel grande cielo". E Maria Elena Lauro ha aggiunto: "Mi dispiace tantissimo era una bravissima persona non si e mai dimenticata di chiedere come stavo mi dava sempre conforto condoglianze a Paolo e Cettina e tutta la famiglia riposa in pace". Franca Petralia ha voluto ricordare: "Quanto era simpatica!! Trasmetteva allegria e serenità. Dispiace tantissimo, non sarà dimenticata".

I funarali si terranno sabato mattina alle ore 10 al Duomo.