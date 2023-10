Il delitto di Valguarnera, Ruisi è in fuga da sei giorni: le ricerche finora senza esito

Lo cercano senza sosta carabinieri e polizia, ma ancora nessuna traccia di Guglielmo Ruisi, l’imprenditore edile di 51 anni, sospettato e ricercato per l’omicidio di Salvatore Roberto Scamacca, 47 anni, l’operaio ucciso lo scorso 10 ottobre in pieno centro, a Valguarnera. Di Ruisi ormai da 6 giorni non si sa nulla e non sarebbe stata trovata neanche la sua Mercedes, con la quale è fuggito subito dopo avere sparato almeno tre colpi di pistola a Scamacca.

Nelle ricerche sono impegnati anche i carabinieri dello Squadrone Cacciatori di Sicilia. Anche le intercettazioni, disposte sul cellulare dell’uomo, non avrebbero dato alcun esito. Probabilmente il presunto omicida si è liberato del telefono.

Salvatore Roberto Scamacca, a bordo della sua Panda, secondo la ricostruzione investigativa, aveva incrociato Ruisi alla guida della sua Mercedes prima di essere raggiunto da un colpo di pistola sparato dallo stesso Ruisi, con il quale dal 2018 covavano antichi rancori a causa di una disputa riguardante un carro di carnevale. La vittima, raggiunta dal colpo, aveva perso il controllo dell’auto, finita contro il furgoncino di un venditore di frutta e investendo il commerciante e un’anziana cliente, Nunzia Arena, 86 anni, morta poche ore dopo all’ospedale di Caltanissetta, per le gravi lesioni causate dall’impatto.

Le ricerche di Ruisi sono scattate subito dopo, ma l’uomo ad oggi, sembra essersi volatilizzato. Intanto, dopo l’autopsia, il corpo di Scamacca è stato restituito alla famiglia e sono stati fissati i funerali, che saranno celebrati alle 15,30 di domani, 17 ottobre, nella chiesa Madre di Valguarnera. Sempre domani, nella stessa chiesa, alle 17,30 si svolgeranno i funerali di Nunzia Arena.