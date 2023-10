Enna, il prete sotto processo per pedofilia: un teste non si presenta, la sentenza slitta al 10 gennaio

Slitta al 10 gennaio 2024 la sentenza del processo che vede imputato un sacerdote, Giuseppe Rugolo, che si celebra al tribunale di Enna. Era prevista per il 7 novembre prossimo. Il sacerdote è accusato di violenza sessuale aggravata a danno di minori. Oggi ancora un’udienza dedicata alla difesa. In aula, però, non si è presentato uno dei testimoni chiave voluto dai legali del sacerdote, l’ex rettore del seminario, Vincenzo Cultraro. Prossima udienza il 7 novembre per la requisitoria del pm Stefania Leonte e le parti civili mentre il 13 dicembre sarà la volta dei difensori dell’imputato.