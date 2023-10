Incidente ad Enna, camion contro un muro di cinta: paura per l'uscita di gas

Incidente e paura ad Enna, dove un camion è andato a schiantarsi, per cause ancora da verificare, contro un muro di cinta all'eremo di Montesalvo, provocando una fuoriuscita di gas che ha messo in apprensione i residenti.

Da quanto si apprende dai soccorritori, il conducente del camion era impegnato in una manovra ed accidentalmente il mezzo è finito contro il muro. I pompieri hanno prima messo in sicurezza l’area e poi richiesto l’intervento dell’ Italgas per le verifiche, e per fortuna non ci sono stati problemi. I residenti della zona, però, prima e dopo hanno sentito un fortissimo odore di gas, che ovviamente li ha messi in allarme, ma anche qui hanno ricevuto rassicurazione che non c'era problema per la salute.