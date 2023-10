Processo Saguto, la Kore di Enna esulta per l'assoluzione del professore Di Maria

«Grande compiacimento» per l’assoluzione con formula piena del proprio docente Roberto Di Maria, ordinario di diritto costituzionale, è espressa in una nota in merito alle determinazioni della Corte di Cassazione sul caso Saguto dall’Università Kore di Enna.

«Esce pienamente legittimata - continua la nota - la condotta dell’università, che non ha mai adottato alcun provvedimento disciplinare, neppure in via cautelare, nei confronti del professor Di Maria, essendo tutti assolutamente convinti in ateneo della sua totale estraneità ai fatti che gli venivano contestati e del sicuro riconoscimento futuro di tale estraneità da parte dei giudici, come è effettivamente avvenuto».

«Sottolineando che l’Ateneo si costituì invece parte civile per i danni d’immagine conseguenti alla condotta del dottor Provenzano», la Kore ricorda «che con lo stesso, che pure aveva mostrato ottime doti didattiche, il rapporto di collaborazione, basato su un contratto di ricercatore a tempo determinato, è stato definitivamente chiuso da oltre 7 anni».

«La sentenza della suprema Corte - conclude la Kore - restituisce innanzitutto serenità al professor Di Maria, nuovo slancio alla sua attività accademica e una rinnovata spinta a tutto il dipartimento di scienze economiche e giuridiche dell’Università di Enna cui egli afferisce con costante e straordinario impegno, dall’istituzione dell’Ateneo».