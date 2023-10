Valguarnera, sparano ai conigli ma uccidono i gatti: scatta la denuncia

Una denuncia alla procura di Enna a carico di alcuni cacciatori che nei giorni hanno sparato a pochi metri dalle case a conigli e gatti uccidendo una gatta mamma ed un altro gatto è stata presentata dall’associazione italiana difesa animali ed ambiente per il reato di maltrattamento di animali. Gli animalisti di Aidaa in una nota denunciano il comportamento illegale dei cacciatori che sparano nelle vicinanze delle abitazioni a Valguarnera «mettendo cosi a repentaglio non solo gli animali ma le stesse persone».