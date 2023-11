La tragedia sulla statale di Aidone: l'automobilista è stato stroncato da un malore

Da Raddusa, in provincia di Catania, si stava recando ad Enna insieme alla moglie, ma si è sentito male mentre era alla guida. Si è concluso in tragedia il viaggio di un anziano che ha perso la vita nella zona di Aidone, lungo la statale 288. L'uomo è stato colto da un malore e ha perso il controllo all'altezza del chilometro 49: il mezzo, una volta uscito di strada, è finito contro il guardrail.

La moglie ha riportato lievi ferite, mentre i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell'uomo. Quando è stato lanciato l'allarme sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri e gli uomini dell'Ans per gestire la viabilità: sulla strada statale si sono infatti registrati dei rallentamenti alla circolazione.

Nella notte tra sabato e domenica, un altro incidente si è verificato nell’Ennese, a Centuripe. Un giovan ha perso il controllo della sua auto, una Alfa Mito, che si è ribaltata e per poco non è finita in una scarpata profonda circa uqranta metri. Sono stati i vigili del fuoco a estrarlo dalle lamiere. Il ragazzo è stato poi trasferito in ospedale, al San Marco di Catania, dove è stato ricoverato.