Addobbi natalizi pericolosi, la guardia di finanza sequestra a Enna 19 mila prodotti

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Enna hanno sottoposto a sequestro oltre 19.000 prodotti non sicuri, fra oggettistica e addobbi natalizi, risultati privi di etichette o non conformi al Codice del consumo.

Nell’ambito di un più ampio piano di controlli attivato del comando provinciale in occasione delle festività natalizie, le fiamme gialle hanno individuato e sottoposto a controllo, nel capoluogo, un esercizio commerciale della grande distribuzione presso il quale sono state rinvenute centinaia di confezioni contenenti prodotti e addobbi per il natale, posti in vendita senza etichette in lingua italiana, non recanti informazioni chiare e precise circa la sicurezza delle materie e componenti nonché della filiera commerciale di provenienza.

In tema di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) ribadisce, tra gli altri, alcuni fondamentali diritti: in particolare, la tutela della salute, della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi, un’adeguata informazione, il diritto di recesso e la corretta pubblicità commerciale.

Mentre proseguono gli accertamenti volti a risalire la filiera di distribuzione per individuare i produttori che hanno aggirato le previste regole di immissione in commercio, il titolare dell’attività controllata è stato segnalato ai competenti organi amministrativi per l’applicazione delle previste sanzioni, fino ad un massimo di 25.823 euro.