Rissa davanti a un locale ad Enna: volano calci, pugni e pure tavolini

Urla, insulti e pugni. È scoppiato il caos ad Enna, in via IV novembre, davanti a un locale in cui si trovano alcuni ragazzi. Prima una discussione accesa, poi la violenza: ha preso vita una rissa che ha provocato il panico tra i passanti e i residenti della zona che hanno subito lanciato l'allarme.

Gli animi si sono surriscaldati al punto che, alcuni testimoni, avrebbero notato uno dei giovani coinvolti mentre lanciava in aria i tavolini del pub. Diverse le chiamate arrivate al numero unico per le emergenze 112: sul posto sonoa rrivati i poliziotti che avrebbero bloccato uno dei ragazzi. Gli altri sarebbero riuciti ad allontanarsi, ma sono in corso le indagini per identificarli e ricostruire quanto successo. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza nei luoghi della movida, in Sicilia.

A Palermo i casi che si sono verificati negli ultimi mesi hanno messo in allerta i cittadini, specie i residenti della zona centrale della città. A provocare grande preoccupazione, soprattutto ciò che è successo durante l'ultimo fine settimana, quando in via Isidoro La Lumia sono stati esplosi dei colpi di pistola dopo una rissa. Un episodio ripreso dai cellulari da alcuni residenti della via che si trova a pochi metri dal Teatro Politeama e dalla via Libertà. Una zona frequentatissima dai giovani, caratterizzata dalla presenza di decine di locali, finita adesso nell'occhio del ciclone.