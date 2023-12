Fuga di gas a Piazza Armerina, evacuate venti famiglie

Venti famiglie sono state evacuate a Piazza Armerina (Enna) per una fuga di gas. Sarebbe stata una trivella, durante lavori in via Salvatore Principato, a perforare la condotta, determinando un’importante fuga che ha costretto ad evacuare decine di persone che vivono nell’area.

Sul posto per la messa in sicurezza dell’area, sono impegnati già da diverse ore i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, i tecnici di Italgas, la polizia ed i vigili urbani.