Nicosia, negarono una violenza sessuale davanti al pm: condannati due testi

Il Tribunale di Patti ha condannato una donna di 32 anni ed un uomo di 36 di Nicosia alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese. Entrambi erano finiti sotto processo per false dichiarazioni al pubblico ministero e ai difensori.

La vicenda è legata al caso del consigliere comunale di Nicosia, Francesco La Giglia, condannato, con sentenza definitiva, a un anno e 4 mesi di reclusione per avere violentato una donna nell’aprile del 2015. I due imputati, che hanno scelto di farsi giudicare con il rito ordinario, avrebbero riferito, durante indagini, che non ci sarebbe stata violenza e che il rapporto sarebbe stato consensuale. Stessa dichiarazione rilasciata da un’altra persona, che ha optato per il rito abbreviato ma che è stata condannata ad 8 mesi di reclusione, confermata dalla Corte di Appello di Messina.