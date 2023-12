Valguarnera, preso il ricercato che uccise un uomo e causò la morte di una donna

I carabinieri hanno arrestato Guglielmo Ruisi, l’uomo latitante dal 10 ottobre scorso, dopo avere sparato e ucciso per strada Salvatore Roberto Scamacca, a Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna. La vittima, colpita dagli spari, ha perso il controllo dell’auto, finita contro il furgoncino di un venditore ambulante, ferendo una donna che stava facendo la spesa, Nunzia Arena, deceduta poco dopo in ospedale. I dettagli della cattura saranno resi noti in una conferenza stampa alla procura di Enna, alle 12,30.

Nella foto in alto la scena dell'incidente, qui sotto Guglielmo Ruisi