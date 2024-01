Incendio in un appartamento di Leonforte: la proprietaria sviene tra le fiamme, la salvano i passanti

Momenti di terrore per una donna che abita a Leonforte, in provincia di Enna: ha rischiato di morire nell'incendio del suo appartamento. Il fumo e il fuoco si sono diffusi nel giro di pochi minuti in tutte le stanze dell'abitazione di via Campo sportivo e lei è rimasta intrappolata tra le fiamme. Non potevà né tornare indietro, né uscire, al punto da rimanere intossicata e perdere i sensi.

Alcuni passanti si sono accorti di quello che stava accadendo e non ci hanno pensato un attimo: sono entrati in casa e hanno trovato la donna per terra, svenuta. Con grande coraggio l'hanno trascinata fuori, dove è nel frattempo intervenuto anche un poliziotto libero dal servizio che ha messo in sicurezza l'area. A quel punto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno circoscritto le fiamme ed evitato che l'incendio si propagasse ulteriormente.

In via Campo sportivo anche i sanitari del 118 che hanno trasportato d'urgenza la donna in ospedale, per la quale i suoi concittadini si sono rivelati provvidenziali. I vigili del fuoco hanno anche effettuato gli accertamenti nell'appartamento per risalire alle cause dell'incendio e in base ai primi rilievi le fiamme sarebbero state provocate da un corto circuito. Probabilmente ad andare in til è stato un quadro elettrico, ma le indagini sono in corso.

Nel giorno dell'Epifania un incendio in casa è invece costato la vita ad un anziano che abitava a Palermo. Antonio Facella, di 83 anni, è morto nel suo appartamento di via Pecori Giraldi, nella zona dello Sperone: è rimasto intossicato e aveva ustioni in tutto il corpo.