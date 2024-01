Enna, lavori in due condotte idriche e disagi in 14 Comuni

Disagi in provincia di Enna per lavori di riparazione e ripristino di due condotte idriche. Il primo guasto, così come comunica AcquaEnna ente gestore del Servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale di Enna, si è verificato lungo la condotta idrica in contrada San Leonardo, in territorio di Gagliano Castelferrato. Qui sono stati necessari lavori urgenti e indifferibili, già in corso, che hanno provocato l'interruzione dell’erogazione idrica in tredici Comuni.

Dalle 8 oggi e per le prossime 48 ore niente erogazione idrica nel territorio di Agira, Aidone, Assoro (frazione di San Giorgio), Barrafranca, Calascibetta, Enna, Gagliano centro, Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Villarosa e Area Industriale del Dittaino.

Il secondo intervento si è verificato, nella tarda mattinata di oggi, sulla condotta di adduzione al serbatoio denominato Benedizione che porta l'acqua nel Comune di Catenanuova. Si tratta di lavori di manutenzione, iniziati alle 12, e anche in questo caso ci saranno disagi nell'erogazione idrica. Le opere dei tecnici dovrebbero concludersi entro 48 ore; da mercoledì, dunque, si dovrebbe tornare alla normalità.