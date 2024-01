Omicidio ad Enna, imprenditore trovato morto in casa: si cerca il figlio

Omicidio ad Enna. Un imprenditore edile, Gaetano Menzo, è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione, in pieno centro. Dell'uomo non si avevano notizie da qualche ora. Secondo le prime informazioni, due suoi collaboratori, non vedendolo arrivare a lavoro, sono andati a casa del titolare dell’azienda. Hanno bussato più volte, non ricevendo risposta.

A quel punto hanno allertato le forze dell'ordine, poi la macabra scoperta. La polizia sta cercando il figlio della vittima, avviando le ricerche che sono concentrate su tutte le vie di uscite di Enna.

Secondo una prima ricostruzione il giovane, che al momento risulta irreperibile, avrebbe avuto una lite con il padre qualche ora prima del ritrovamento del cadavere.

L’area vicino all'abitazione dove è avvenuto l’omicidio è stata transennata dalla polizia Scientifica che sta compiendo tutti i rilievi per ricostruire, con esattezza, la dinamica. Sul posto anche i carabinieri del comando provinciale.