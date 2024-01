Enna, avrebbe abusato di una paziente minorenne: arrestato un medico

Avrebbe abusato sessualmente di una ragazzina, di meno di 14 anni, che aveva in cura. Questa è l'accusa contestata a un medico che è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Enna su richiesta della locale Procura. All’indagato è stata contestata anche l'aggravante dell’abuso di autorità, trattandosi di un professionista del settore medico al quale la minore era stata affidata in cura.

Le indagini del nucleo di polizia giudiziaria della Procura di Enna sono state avviate, in conformità alle nuove norme in materia di «Codice Rosso», dopo la segnalazione arrivata dall’istituto scolastico frequentato dalla minorenne perché una delle insegnanti aveva registrato il malessere della ragazzina.

La parte offesa è stata sentita, alla presenza di uno dei sostituti titolare delle indagini, e, ricostruisce la Procura, sono state acquisiti ulteriori elementi da persone informate sui fatti e trovate e trascritte alcune «rilevanti conversazioni».