Tir in fiamme sulla A-19, ancora chiuso il tratto tra Catenanuova e Gerbini: lunghe code

Lunghe code e traffico paralizzato sull'autostrada A/19 Palermo-Catania, nel tratto tra Catenanuova e Gerbini: la carreggiata in cui un tir ha preso fuoco nel pomeriggio di ieri, giovedì 1 febbraio, è tuttora chiusa. Enormi disagi per gli automobilisti che in direzione della città etnea hanno solo la possibilità di uscire a Catenanuova e procedere sulla statale 192, ma anche lì si registrano forti rallentamenti.

Il mezzo pesante trasportava cartoni pressati, le fiamme sono divampate all'improvviso e hanno completamente avvolto il tir. Il carico è andato distrutto, ma le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto si trovano ancora le squadre dei vigili del fuoco del comando di Enna, gli agenti della polizia stradale e gli uomini dell'Anas per la gestione della viabilità.

Il tratto è stato chiuso al traffico subito dopo l'allarme, per questioni di sicurezza e per tutelare la pubblica incolumità, ma a distanza di quasi ventiquattro ore l'intervento è ancora in corso. La viabilità tornerà alla normalità soltanto al termine del lavoro dei vigili del fuoco. Il mezzo pesante dovrà essere rimosso dalla carreggiata e poi l'area dovrà essere bonificata.