Autostrada Palermo-Catania, ormai è certo: lo svincolo di Enna chiuderà per lavori

Riapertura del traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia sul viadotto Euno. Nel frattempo, inizio dei lavori per l’abbattimento della rampa d’ingresso in direzione di Catania e di uscita in direzione di Palermo. Ma dalla metà di aprile e per non meno di 3 mesi è probabile la chiusura totale per proseguire gli interventi previsti. Questo il cronoprogramma dei lavori di rifacimento del viadotto Euno dello svincolo di Enna sull'autostrada A-19. Se ne è parlato nei giorni scorsi in un incontro promosso dal prefetto Maria Carolina Ippolito, al quale hanno partecipato i rappresentanti di Anas, Libero Consorzio di Enna, dei Comuni di Enna, Villarosa e Calascibetta, nonché i vertici delle forze dell’ordine, il direttore generale dell’Asp e il referente del Seus 118 di Caltanissetta.

L’incontro ha consentito ai referenti di Anas di fare il punto sull’attuale stato di avanzamento dei lavori dello svincolo autostradale e, in particolare, il rifacimento delle due rampe di accesso sulla A-19, in entrata da Catania e in uscita per Palermo. I dirigenti dell’Anas hanno confermato quindi la riapertura a breve in entrambi i sensi di marcia del viadotto Euno. Sono altresì in corso anche i lavori sulle rampe di accesso in A-19 in direzione di Catania e di uscita dall’autostrada, provenendo da Palermo, che verranno demolite e sostituite con nuove impalcature. Assieme alla sostituzione delle rampe, verrà realizzato un ulteriore intervento di adeguamento sismico, che consentirà di innalzare i livelli di sicurezza del ponte. Ma da aprile, anche se non è stato ancora confermato ufficialmente, lo svincolo dovrà necessariamente chiudere per non meno di 3 mesi, in modo da consentire l’abbattimento del cavalcavia che permette attualmente l’ingresso per Enna per chi proviene da Catania e l’uscita da Enna per chi deve recarsi in direzione Palermo. Quindi per entrare nell’A-19 si potrà utilizzare solamente lo svincolo di Mulinello, percorrendo poi la statale 192, mentre per Palermo, le vetture potranno utilizzare lo svincolo Ferrarelle che si raggiunge dalla statale 121 in direzione di Villarosa.