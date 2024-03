Addio alla donna più anziana dell'Ennese: Piazza Armerina, nonna Iolanda si è spenta a 108 anni

Si è spenta la donna più anziana dell'Ennese. Iolanda Cagni aveva 108 anni e viveva a Piazza Armerina, dove era diventata un vero e proprio punto di riferimento per tutta la comunità. Per il suo sorriso, la sua saggezza e i suoi racconti, era diventata la nonna di tutti: era molto amata e in tanti, oggi 12 marzo, la ricordano con grande affetto.

Prosegue il sindaco: «La sua vita era vita improntata all’amore verso la famiglia, alla cordialità nei rapporti, al rispetto delle regole civili e religiose possa essere di esempio a tutti noi, in particolare alla giovani generazioni. Ai figli Enzo, Alberto ed Enrico e alle loro rispettive famiglie, giungano le più sentite condoglianze da parte dell’intera amministrazione».

Tantissimi i messaggi dei concittadini e di tutti coloro che l'avevano conosciuta: «Ho avuto la fortuna della amicizia sua e del professor Liborio per lunghi anni - scrive Giuseppe -. Persona dolce, cordiale, amabile, affettuosa, sempre col sorriso sulle labbra. Intrattenersi con lei e con il marito riempiva il cuore di serenità e gioia. Riposi in pace. All’amico Enzo e ai fratelli sentite condoglianze». Scrive Carlo: «Signora molto garbata e gentile di buongusto e signorile. Sino a qualche anno fa veniva al mercato a prendere la ricotta e formaggi da me. Condoglianze alla famiglia in primis, e alla città in quanto ha perso un pezzo di storia e un grande esempio». E ancora: «Non dimenticherò mai il suo dolce viso - aggiunge Salvina - il suo sorriso e il suo modo garbato e gentile nei miei confronti. In lei avevo ritrovato una nonnina».