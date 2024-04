Incendio a Enna, il fumo raggiunge lo stadio mentre si gioca la partita

È ripreso oggi (7 aprile) l’incendio scoppiato ieri in contrada Seggio, nel territorio di Enna, sotto l’area del cimitero. Il fumo ha raggiunto anche lo stadio Gaeta, mentre si disputava la partita tra Enna e Milazzo, valida per il campionato di Eccellenza, girone B (per la cronaca è finita 3-3).

Al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale e l’ispettorato forestale. I soccorritori hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei. L'intervento si è concluso alle 19.30. In azione squadre di Enna e Leonforte, un Canadair e due elicotteri.

Il caldo ha facilitato la propagazione dell’incendio: in quello di ieri sono stati divorati, secondo fonti investigative, circa 20 ettari di vegetazione e sarebbero stati necessari un numero importanti di lanci con un velivolo della Forestale per contenere la marcia del rogo. Intanto, sono state avviate le indagini per comprendere le ragioni che hanno scatenato le fiamme, al momento nessuna pista viene esclusa, nemmeno quella della matrice dolosa.