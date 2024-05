Enna e provincia senza acqua da sei giorni: a secco interi quartieri

Ancora disagi ad Enna nell’erogazione dell’acqua. Da 6 giorni i rubinetti di alcuni quartieri sono a secco. Ieri pomeriggio (venerdì 3 maggio), dopo le 14, alcuni residenti che vivono nella zona di via Roma hanno finalmente potuto tirare un sospiro di sollievo e si pensava che, con il passare delle ore, le altre aree sarebbero state coperte dal servizio, invece, niente nonostante le rassicurazioni del presidente di Acquaenna, Franz Bruno che stamani (4 maggio) ha dichiarato. «Stiamo recuperando la quota per poter darla al serbatoio di Montesalvo, entro la giornata di oggi (4 maggio,ndr) tutti avranno l’acqua in modo compatto». Non è andata così.

A secco ci sono ancora i quartieri di Montesalvo, San Bartolomeo, Spirito Santo e Mulino a Vento. In sostanza, nella stessa città e a distanza di poche centinaia di metri, si registrano differenziazioni nella somministrazione delle risorsa idrica che stanno superando anche le 24 ore. E di contro, inspiegabilmente, ci sono utenti che hanno sempre avuto l’acqua corrente nonostante la chiusura, da lunedì scorso e fino a ieri, per guasto della condotta idrica da parte di Siciliacque.