Enna e altri 10 Comuni di nuovo senz'acqua per un guasto ad Agira

Enna e altri 10 comuni della provincia e la frazione di San Giorgio sono nuovamente senz’acqua. Siciliacque spa con una nota ha comunicato ad Acquaenna una nuova interruzione dell’esercizio dell’acquedotto Ancipa a seguito di una rottura che si sarebbe verificata ieri sera in contrada Lavatoio in territorio di Agira.

L’erogazione, secondo Acquaenna , dovrebbe essere ripristinata domani (8 maggio). La scorsa settimana il capoluogo è rimasto a secco per 5 giorni e in qualche quartiere anche per 7 giorni.