Traffico di droga fra la Germania e Barrafranca, quindici arrestati: l'organizzazione aveva armi e una vasta piantagione di cannabis

La Dda di Caltanissetta ha emesso anche dei decreti di perquisizione da effettuarsi in Germania, tramite ordine di indagine europeo a carico di due soggetti, residenti a Colonia. Ad eseguire le perquisizioni è stata la polizia criminale di Colonia e la Bka (la polizia federale tedesca) con la presenza anche di personale del Ros nell’ambito di un’avviata cooperazione internazionale sotto egida Europol. Le attività sono state supportate dalla Rete @ON finanziata dalla Commissione Ue. L’indagine, spiegano i carabinieri, è la naturale prosecuzione dell’incessante impegno della procura di Caltanissetta e del Ros nel contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa della provincia di Enna.

L’indagine ha permesso di portare alla luce un articolato traffico di sostanze stupefacenti provenienti dalla Germania e dirette a Barrafranca. Il traffico era gestito da persone di Barrafranca emigrate in Germania. Il 4 dicembre del 2021 il figlio di uno degli indagati in custodia cautelare è stato arrestato in Baviera poiché trovato in possesso di 300 grammi di cocaina. Era proveniente da Colonia e diretto in Sicilia. Questa persona manteneva rapporti con l’Italia anche attraverso l’utilizzo di apparati telefonici criptati che aveva utilizzato prima del suo arresto. Gli approfondimenti investigativi sviluppati attraverso i canali di cooperazione di polizia (Europol) e giudiziaria (Eurojust) facevano emergere una perdurante stabilità di rapporti tra la comunità di Barrafranca dimorante a Colonia, tra i quali soggetti già condannati in via definitiva per associazione mafiosa, e italiani dediti al traffico di sostanze stupefacenti.