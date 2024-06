Due incendi con esplosione a Leonforte: paura per i residenti, quindici famiglie evacuate

Paura a Leonforte per due incendi che hanno provocato un'esplosione all'interno della rete fognaria. Ben quindici famiglie hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni nell'area compresa tra le vie Taormina e Trapani, in tutto trentasette persone.

Una notte di grande preoccupazione dopo i roghi che sono stati domati dai vigili del fuoco con il supporto della protezione civile regionale, coordinata dalla sede di Enna. La situazione è peggiorata quando il forte calore ha causato l'esplosione di un tombino: a quel punto è stato necessario chiamare i rinforzi e sul posto sono giunti altri operatori, compresi i volontari della protezione civile e, per precauzione, i sanitari del 118.

Presenti anche il sindaco Piero Livolsi e le forze dell'ordine. I tecnici del gas hanno inoltre eseguito el verifiche sul sistema fognario e messo in sicurezza l'area. Il primo cittadino ha poi firmato un'ordinanza che dispone lo sgombero e l’evacuazione degli immobili di via Catenanuova 92 e via Milani 2 e 4, per effettuare ulteriori verifiche nelle tubazioni del gas e per accertare la presenza o meno di eventuali fughe.