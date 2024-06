La rissa a Piazza Armerina, avviso di conclusione delle indagini per 3 giovani

Gli agenti del commissariato di polizia di Piazza Armerina hanno notificato l’avviso conclusione indagini, con contestuale informazione di garanzia, a tre giovani già indagati per il reato di rissa.

In particolare, a seguito di una meticolosa attività di indagine avviata dai poliziotti e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, è stata ricostruita una violenta rissa, consumata lo scorso anno nella zona della movida piazzese, che ha visto coinvolti - tra gli altri – tre ragazzi all’epoca tutti minori degli anni 18. «Questi ultimi hanno avuto un ruolo determinante nella vicenda - si legge in una nota della polizia- , manifestando una notevole carica di aggressività, tanto da cagionare agli antagonisti lesioni e traumi in varie parti del corpo, rendendo necessario il ricorso alle cure del locale pronto soccorso».