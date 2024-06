Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in contrada Solazzo, Cresta del Gallo in territorio di Piazza Armerina. Stanno operando due squadre di vigili del fuoco, un autobotte e 3 squadre, due autobotti e un elicottero della forestale. Si lavora per scongiurare che le fiamme coinvolgano le abitazioni.