Incidente sulla A19 Palermo-Catania, furgone sbanda e finisce contro il guard-rail: rallentamenti

Un incidente stradale avvenuto, questa mattina, sulla A19 Palermo-Catania, tra gli svincoli di Catenanuova e Agira, ha provocato diversi rallentamenti in autostrada. Un uomo alla guida di un furgone, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver sbandato, è finito contro il guard rail. Nello scontro, il camioncino è finito poi di traverso a sinistra della carreggiata, nella corsia di sorpasso. Diversi i detriti lasciati per terra.

L'uomo alla guida del mezzo non è rimasto ferito. Lanciato l'allarme, sul posto è intervenuta la polizia stradale del distaccamento di Catenanuova per gestire il traffico che ha subito rallentamenti.

Gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso. Quella parte di autostrada è stata delimitata con segnali stradali e verrà riaperta dopo i rilievi, la rimozione del mezzo e la pulizia dell'asfalto dai detriti.