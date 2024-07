Tre incendi nell'Ennese, le fiamme mettono in pericolo abitazioni e bestiame

Sono almeno tre i grossi incendi attivi in provincia di Enna, tra Piazza Armerina e Valguarnera. A Piazza Armerina nelle contrade Cicciona, Piano Cannata, San Marco, Torre di Renda, Sambuco e Leano: da terra stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco di Enna e le squadre del Corpo forestale, con interventi aerei di Canadair ed elicotteri.

Un altro incendio importante incendio è a Valguarnera, dove il fronte del fuoco, a causa del vento e delle alte temperature, si sta dirigendo verso il bosco di Rossomanno, dove operano due squadre dei vigili del fuoco le squadre del corpo forestale e i mezzi aerei. Nella zona di Rossomanno le fiamme si stanno pericolosamente avvicinando ad abitazioni e aziende agricole e in alcuni allevamenti in via precauzionale gli imprenditori stanno spostando il bestiame.