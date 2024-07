Tragedia sulla Palermo-Catania, muore in un incidente una donna di Valguarnera

Una persona è morta e un’altra rimasta gravemente ferita, che è stata soccorsa con un elicottero del 118, in un incidente stradale tra due autovetture avvenuto sull'autostrada Palermo-Catania, al km 147.900, sulla carreggiata in direzione del capoluogo siciliano. Il tratto della A19 è chiuso il traffico viene deviato al momento su percorsi alternativi: uscita obbligatoria allo svincolo di Catenanuova e reimmissione in autostrada attraverso lo svincolo di Agira. E’ quanto rende noto l’Anas

Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato lo scontro tra due vetture. Nel sinistro ha perso la vita una donna di Valguarnera. Un ferito è stato trasportato in elisoccorso.