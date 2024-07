Accusato di omicidio, giudizio immediato per l'imprenditore di Valguarnera

Giudizio immediato per Guglielmo Ruisi, il 51enne imprenditore edile che lo scorso 10 ottobre uccise, a Valguarnera, a colpi di pistola Salvatore Roberto Scammacca. La richiesta dei pm Stefania Leonte e Massimiliano Muscio è stata accolta dal Gip Giuseppe Noto che ha emesso il decreto.

È accusato di omicidio e di morte in conseguenza di altri reati. Secondo il legale del Ruisi lui e la sua famiglia erano sottoposti ad una vera azione di stalkeraggio da parte di Scammacca. Così quella mattina di ottobre dopo l’ennesima aggressione in un bar l’imprenditore edile, dopo essere stato a casa a prendere una pistola, aveva cercato la vittima a bordo della sua auto e gli aveva sparato.

L’auto di Scammacca era finita contro il camioncino di un ambulante ferendo a morte una anziana signora, Nunzia Arena, mentre stava acquistando la frutta. La donna era morta dopo qualche ora in ospedale. La prima udienza del processo che si celebra davanti alla Corte d’Assise di Caltanissetta, è fissata per il prossimo 18 ottobre. Ruisi, assistito dall’avvocato Luca Di Salvo, era stato arrestato in un residence vicino all’aeroporto di Fontanarossa, dopo essere stato latitante per due mesi.