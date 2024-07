L'autostrada Palermo-Catania bloccata all'altezza di Enna per un incendio

A causa di un incendio il traffico è temporaneamente bloccato sull’autostrada A19 Palermo-Catania in un tratto tra il km 123 e il km 129, all'altezza di Enna. Sul posto stanno operando i mezzi dei vigili del fuoco e sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Gli incendi stanno devastando un ampio territorio dell'Ennese. Comunità Forestale scrive che si segnalano incendi a Piazza Armerina, Enna (zona Ronza/Rossomanno), Nicosia (grosso incendio in corso), e a Enna, appunto vicino all'autostrada A19. Tutte le squadre e le autobotti del servizio antincendio boschivo sono impegnati in questi incendi. Tutti gli incendi sono ancora attivi alle 17 del pomeriggio.