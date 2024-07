Incendi, bruciano da otto giorni i boschi di Piazza Armerina ed Enna

Non si fermano le fiamme nella zona sud dell’Ennese. I boschi di Piazza Armerina e di Enna sono sotto assedio dalle fiamme che oggi si sono spostate in contrada Furma, sede di un bosco. Sul posto i forestali con due squadre, un mezzo pesante, due autobotti, due pattuglie ed un elicottero che sta provando a contenere l’incendio dall’alto. Nella notte, come informa Comunità Forestale, è bruciato il bosco di Bannatella (nella foto). Impegnate questa notte tante squadre ed autobotti del servizio antincendio della Forestale di Enna e dei vigili del fuoco. Sta mattina squadre ancora operative in attesa. Chiamati i Canadair e un elicottero.