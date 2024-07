Droga e cellulari portati dentro il carcere di Enna: dodici arrestati, un minore in comunità, per un altro disposto l'obbligo di dimora

Misure cautelari per quattordici persone, sotto accusa per avere fatto entrare nel carcere Bodenza di Enna droga e telefonini. Otto, tra cui un minorenne all’epoca dei fatti, sono finiti in carcere, due agli arresti domiciliari, uno ha l’obbligo di dimora, mentre l’unico indagato ancora minorenne è stato affidato a una comunità. L’operazione vede impegnati circa 100 poliziotti della Questura e della Penitenziaria di Enna e Palermo coordinate dal Servizio Centrale Operativo.