Rogo a Pergusa, evacuate alcune abitazioni: l'intervento anche di un canadair

Un incendio è divampato a Pergusa, in provincia di Enna, in contrada Zagaria dove la protezione civile sta provvedendo ad evacuare alcune abitazioni. La zona, infatti è molto popolata. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, due autobotti della forestale insieme a tre squadre e tre elicotteri. È in arrivo anche un canadair. La conca pergusina è avvolta da un acre fumo e gli elicotteri stanno attingendo acqua da alcune vasche che erano state predisposte attorno al lago ormai asciutto.