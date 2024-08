La grande sete della Sicilia: un quartiere di Caltanissetta a secco da un mese, soffre Agrigento, acqua razionata nell'Ennese

Cittadini sempre più esasperati a Caltanissetta, dove l’acqua arriva a singhiozzo e dove alcuni quartieri la ricevono secondo il calendario diramato da Caltaqua, mentre altri continuano a patire la sete. In contrada Fontanelle, l’acqua non viene erogata da trenta giorni, nonostante una diffida inviata e bollette salatissime. Situazione altrettanto drammatica nella vicina San Cataldo, dove l’acqua viene erogata ogni sei giorni. Acqua razionata da oggi anche in 14 comuni dell’Ennese dopo che la Cabina di Regia ha deciso di ridurre di ulteriori 120 litri al secondo l’acqua da immettere nella rete. La pioggia caduta dal cielo ad Enna, accompagnata dalla grandine, è stato un evento salutato con gioia dai residenti. Ma è durato poco. Anche qui si spera, che l’acqua possa arrivare dai 13 pozzi che sono stati trovati sul territorio. Soffre ancora Agrigento, dove dopo la protesta dei giorni scorsi la situazione non è cambiata di molto.

Un servizio completo di Donata Calabrese e Paolo Picone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi