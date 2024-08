Lavori in acquedotto Ancipa, sospesa l'erogazione in alcuni Comuni di Enna

Il 7 e 8 agosto sarà effettuata una serie di attività di manutenzione straordinaria per l’eliminazione di alcune perdite lungo l’acquedotto Ancipa al fine di potere recuperare risorsa e potere contrarre i prelievi dall’invaso, come anticipato in occasione dell’ultima seduta della cabina di regia. Le attività verranno eseguite con il concorso di più imprese di manutenzione che agiranno contemporaneamente su tutto il territorio interessato.

Nei giorni scorsi sono stati effettuati i lavori propedeutici agli interventi, al fine di minimizzare i tempi del disservizio. Nella prima giornata saranno eseguiti gli interventi negli adduttori Ancipa basso primo tratto e Blufi, nella seconda giornata quelli sull’adduttore Ancipa basso II° tratto.

I lavori si svolgeranno nelle seguenti località: contrada Calamaro Troina (Enna), contrada Failla Troina (Enna), contrada Comuni Gagliano Castelferrato (Enna, contrada Piana Gagliano Castelferrato (Enna), contrada Arbazzo Gagliano Castelferrato (Enna), contrada Lavandaio Agira (Enna), contrada Canalotto Leonforte (Enna), contrada Anime Sante Enna, contrada Cannavò Pergusa (Enna).