Leonforte, muore nell'incendio della propria casa: polemiche per il concerto serale nello stesso quartiere

A Leonforte un uomo è morto nell'incendio della propria casa. Si chiamava Benito Leonforte, aveva 55 anni. L'incendio si è sviluppato all'alba di ieri, 19 agosto, nell'abitazione di via Granfonte. Un messaggio di cordoglio è stato postato nel gruppo Facebook Leonforte nel cuore dall'amministratore Ferdinando Paradiso.

«La comunità leonfortese, dopo la tragedia di ieri mattina e cioè il ritrovamento del corpo esanime di Benito Leonforte, 55 anni, provocato molto probabilmente dall'incendio sviluppatosi nella propria abitazione, chiede se si sa già la data dei funerali. Benito - scrive Paradiso - era conosciuto da tutti, specialmente in zona Granfonte, descritto come bravo ragazzo, educato e gentile con tutti». Il post contiene anche un appunto nei confronti dell'amministrazione comunale. «Gli amministratori locali, forse, avrebbero potuto evitare eventi musicali proprio in quella zona a poche ore dalla tragedia. Nessuna polemica, evidentemente si tratta di sensibilità personale».

Una considerazione condivisa da altri in paese. Nel post del sindaco di Leonforte Piero Livolsi, in cui si racconta del concerto di ieri sera del Coro lirico siciliano alla Granfonte, si parla di una «cornice piena di bellezza e suggestioni, la nostra Granfonte per l’occasione arricchita da 4.000 candele artistiche». Sotto il posto, sempre su Fcebook, non mancano i commenti critici. «Mi era giunta voce che tutto ciò fosse stato organizzato per Benito. Che le candele fossero per lui, che il tutto forse una sorta di "veglia", ma questo post dice tutt'altro», scrive Stefy Delfio Scandurra, che senza mezzi termini aggiunge che «tutto ciò è irrispettoso», visto che «la Granfonte era il suo luogo». «Anch'io - aggiunge Filippa Fola - avrei preferito che avessero scritto che era dedicato a Benito, solo per il rispetto di ciò che è accaduto». «Anch'io nella mia misera ingenuità credevo fosse per Benito», scrive infine Amy Trilly.