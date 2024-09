Mafia, beni confiscati a un imprenditore di Regalbuto

La guardia di finanza di Enna ha eseguito nei giorni scorsi una confisca di beni nei confronti dell’imprenditore di Regalbuto, Giuseppe Sandro Monaco, coinvolto nel processo «Iblis» e già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in seguito condannato dal Tribunale di Enna per inosservanza della normativa antimafia. La confisca, in questo caso, seguita alla condanna ad un anno e sei mesi di reclusione e 9.000 euro di multa, ha riguardato 13 fabbricati (8 appartamenti, 3 autorimesse, 2 fabbricati a destinazione produttiva) e 105 ettari di terreno situati nel territorio delle Province di Enna e di Catania, oltre a denaro per circa 51.000 euro depositato su un conto corrente bancario.

Con quest’ultima sentenza di condanna - dice la guardia di finanza - divenuta definitiva dopo la conferma da parte della Corte di Cassazione, il Tribunale si era, infatti, pronunciato anche per la confisca dei beni dell’interessato che i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Enna, già nel corso delle indagini preliminari, avevano cautelato con un sequestro preventivo su delega della Procura della Repubblica di Enna.