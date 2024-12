Enna, l'omicidio Valguarnera: 18 anni e 8 mesi per Ruisi

Diciotto anni ed otto mesi di reclusione per Guglielmo Ruisi, l’imprenditore edile di Valguarnera che il 10 ottobre del 2023 uccise a colpi d’arma da fuoco Salvatore Roberto Scammacca, 47 anni. Lo ha deciso il gup del tribunale di Enna. Scammacca, colpito a morte mentre era a bordo della sua auto, in pieno centro storico, subito dopo gli spari perse il controllo travolgendo Nunzia Arena di 86 anni che morì in ospedale dopo qualche ora.

Il processo si è celebrato con il rito abbreviato come richiesto dalla difesa mentre il gip aveva escluso l’aggravante dei futili motivi a fronte di a richiesta del pm di 30 anni di reclusione, ridotti poi a 20 anni per l’abbreviato. All’origine dell’omicidio ci sarebbero stati livori tra i due che avrebbero avuto inizio nel Carnevale del 2018 a proposito della realizzazione di alcuni carri allegorici. Qualche giorno prima del delitto, Scammacca avrebbe avuto un diverbio con il figlio dell’imprenditore. Dopo l'omicidio Ruisi è stato latitante fino al 23 dicembre quando la polizia lo ha arrestato in un residence vicino l’aeroporto di Fontanarossa.