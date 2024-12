Morta una paziente all'ospedale Umberto I di Enna, assolti nove medici

L’intero staff di allora del reparto di Chirurgia, 7 medici e 2 rianimatori dell’ospedale Umberto I di Enna accusato, in concorso, per non avere effettuato un intervento che secondo l’accusa andava fatto e avrebbe salvato la vita della paziente, poi morta nel novembre del 2017, è stato assolto perché il fatto non sussiste dal tribunale di Enna , in composizione monocratica, giudice Elisa D’Aveni.

Una storia lunga 7 anni che vede protagonisti i due anestesisti, Giuseppina Prestifilippo e Giovanni Luca Di Bartolo e i chirurghi Salvatore Rizza, Serafino Si Gregorio, Angelo Antonio Muratore, Salvatore Giuseppe Puglia, Riccardo Massimo Alaimo, Dante, Ferrari, Angelo Maria Perri, difesi dagli avvocati Patrizia Di Mattia, Camillo Mastrooianni, Fulvio Licari , Mauro Di Natale, Ones Benintende, Bianca, Luigi Spinello, Paolo Viscò e Sinuhe Circuraci.

L’indagine era stata avviata nel 2017 contro ignoti per la morta di una donna, originaria di Valguarnera, ricoverata il 6 novembre, per eseguire un intervento di laparocele morta, poi, per un arresto cardio respiratorio, perchè sarebbe subentrata una complicanza legata ad un problema polmonare congenito, mai diagnosticato.