Enna, accusa il padre di abusi sessuali poi smentisce: 45enne assolto

Sul nuovo cellulare era stato creato un gruppo whatsapp dove la 17enne aveva inviato alcuni messaggi in cui parlava con le insegnanti dei comportamenti del padre.

La ragazza, che da subito aveva ammesso alle stesse insegnanti che non c’erano comunque mai state violenze sessuali, sentita dalla procura - con l’assistenza di psicologi e assistenti sociali - non ha confermato i fatti ammettendo che con il padre i rapporti erano buoni e vorrebbe tornare in famiglia. La ragazza infatti risiede tutt’ora in una comunità protetta dove era stata portata subito dopo la denuncia.