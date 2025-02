Valguarnera, l'auto è guasta: vigili urbani a piedi da due settimane

Senza personale e adesso anche senz'auto. A Valguarnera i vigili urbani, dallo scorso 18 gennaio, sono costretti a svolgere il proprio servizio a piedi. L’unica vettura, una Punto, in dotazione si è guastata e l’altra, una vecchia Fiat Brava ha il motore fuso da tempo.

«Per riparare la Fiat Bravo occorre una cifra elevata, per cui abbiamo deciso che non ne valga la pena - afferma il comandante della polizia municipale Rino Scarpaci -. Sulla Punto, invece, abbiamo fatto un impegno di spesa di 500 euro. E’ già dal meccanico per la riparazione e credo che, se non ci saranno ostacoli, a giorni possa essere funzionante».

Un problema che va a sommarsi con la grave carenza di organico della municipale. Attualmente la pianta organica conta solo quattro unità: due vigili a 36 ore, uno a 18 ore e un ausiliario del traffico sempre a 18 ore con funzioni limitate. Il personale che è andato in pensione recentemente non è stato sostituito.