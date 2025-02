Fornirono mascherine anti-Covid fasulle alla Regione, sequestrati 10 milioni a due società di Palermo e Enna I NOMI

Il provvedimento giunge al culmine di un’indagine condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria, che ha consentito di riscontrare significative irregolarità in relazione a numerose forniture di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI), effettuate in favore del dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana (D.R.P.C.) nel periodo dell’emergenza da Covid-19.

In tale contesto, dopo i primi riscontri è stata avviata un’attività investigativa (caratterizzata dall’esecuzione di intercettazioni, oltre che da pedinamenti e analisi documentali) che ha portato, nel tempo, all’esecuzione di diversi sequestri di dispositivi per un numero complessivo di circa 35 milioni.

Di questi, oltre 2 milioni sono riferiti a forniture realizzate dalle società colpite dalla misura in fase di esecuzione.

Le società coinvolte e i nomi degli indagati

Le società coinvolte nella frode in base alle indagini della guardia di finanza e che hanno subito il sequestro di beni come disposto dal gip di Palermo Paolo Magro sono la società Italia Paramount strategies, di Cinisi, gestita da due indiani, e la Keywell Solutions Italia srl, nell’Ennese. Oltre a queste due società è coinvolta anche la Rotoform srl e sono indagati per frode Carmelo Grassia, di Troina (Enna),Tullio Di Virgilio, Mario Di Virgilio, romani, e Pankaj Gupta e Vipin Gupta, indiani.

La Paramount ha consegnato alla protezione civile 920 mila mascherine Ffp2 che erano state sequestrate perché non avrebbero contenuto alcuna dichiarazione di conformità e non avevano la certificazione europea. Un altro carico di mascherine stavolta Ffp3 da un milione di pezzi venne bloccato perché l’ente dichiarato per la certificazione non aveva i titoli per farlo. Lo stesso ente sentito dai finanzieri ha confermato che non aveva emesso nessuna certificazione per l’immissione sul mercato europeo dei dispositivi.