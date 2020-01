Enna, nominata la commissione per il museo del Mito

Nominata dal sindaco Maurizio Dipietro, con propria determina, la commissione, consultiva e temporanea, per l'istituzione del Museo del Mito che attraverso un'esperienza multisensoriale, possa introdurre il visitatore nella dimensione mitico-evocativa del Ratto di Proserpina, accompagnandolo alla scoperta dei valori simbolici, antropologici e storico - culturali connessi a quel particolare mito.

La prima riunione, in cui è previsto l'insediamento, si terrà il 13 gennaio. Per istituire la commissione in 7 hanno presentato istanza partecipando al bando comunale scaduto a metà dicembre. «Abbiamo accolto tutte le istanze presentate - spiega il sindaco di Enna - nella convinzione che ciascuno di essi, per le proprie particolari ed eterogenee esperienze e competenze, potrà contribuire in maniera diversa alla realizzazione dell'attività».

Il sindaco poi ha nominato altri componenti «in possesso di particolari e specifiche competenze» per integrare la commissione «con altri componenti di comprovata esperienza tecnica e letteraria».

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

