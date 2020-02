L'arte cinese in mostra al Sicilia Outlet Village

Provengono direttamente da uno dei più prestigiosi musei degli Stati Uniti, il Coral Spring Museum in Florida le opere di Zhang Hongmei e Xu Deqi, esposte al Sicilia Outlet Village.

Da luogo prediletto per lo shopping di qualità, l'outlet con sede ad Agira, in provincia di Enna, accoglie le opere di due autentiche star dell’arte cinese che, insieme a Song Yon Ping, danno il senso della grande qualità della mostra “Wonder China”. Idealmente legata alla grande mostra “Cina Arte in movimento “ che si tiene a Catania, presso il Palazzo della Cultura, la mostra “Wonder China” ne è il logico e prestigioso proseguimento.

Sono esposte le famose China Girl di Xu Deqi che lo hanno reso famoso nel mondo e che sono diventate le icone del nuovo stile di vita della Cina post-maoista e hanno consacrato Xu Deqi come uno dei più importanti artisti contemporanei. Di Song Yon Ping vengono esposti, per la prima volta i dipinti realizzati su tela, dalla forma rotonda, simbolo del SE collegato alla simbologia del cielo e secondo la interpretazione cinese , in grado di amplificare le cose.

La presenza di Zhang Hongmei, una delle donne artiste più importanti della Cina contemporanea e esaltata dalla presenza dei suoi mitici guerrieri di Xian da lei rivisitati in bronzo e tessuti colorati e che l’hanno resa celebre in tutto il mondo dove le sue opere sono ricercatissime.

Gli ospiti di Sicilia Outlet Village potranno visitare la mostra fino al 26 febbraio dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00 e il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 20.00. Ingresso gratuito.

© Riproduzione riservata