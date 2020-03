Enna, sono iniziati dopo 15 anni i lavori al museo Alessi

Procedono speditamente i lavori per la riapertura del museo Alessi chiuso da quasi quindici anni. Al suo interno sono conservati preziosi tesori ennesi e della Sicilia centrale.

Nell'aprile 2018 si seppe che i locali che ospitavano il museo sarebbero stati, in breve tempo, oggetto di un intervento di ristrutturazione, con fondi della Conferenza episcopale italiana, per superare le criticità strutturali che hanno costituito un ulteriore ostacolo sulla strada della riapertura.

Il cartello dei lavori ne annunciava l'avvio il 29 giugno 2018 e la conclusione il 26 dicembre 2018. Ma così non è mai stato. Solo nel tardo autunno dello scorso anno, il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, monsignor Rosario Gisana, annunciò l'imminente inizio dei lavori grazie ad un ulteriore finanziamento, sempre dal'8 per Mille. Adesso i «lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle barriere architettoniche dell'edificio» sono effettivamente iniziati e quindi si riaprono le speranze per vedere, in pochi mesi, e comunque entro quest'anno, riaprire le porte di questo Museo che come un prezioso scrigno custodisce importanti reperti. Si tratta comunque di lavori fondamentali e solo dopo la loro esecuzione si potrà programmare la riapertura.

