Nicosia, inaugurata l'Infiorata dedicata alla "rinascita"

Inaugurata ieri mattina la 26ª edizione di «Nicosia in fiore … verso la rinascita», prima manifestazione di piazza in provincia, realizzata in forma itinerante per evitare assembramenti.

Sabato l’allestimento dei pannelli, che quest’anno brillano di materiali diversi dal sale, alla sabbia, alla segatura «per rispetto in questo momento di crisi economica e sociale», dice Patrizia Castrogiovanni, presidente della Fidapa, associazione che promuove, collaborata nella realizzazione da molte altre, questa che il sindaco Luigi Bonelli definisce «una tradizione» che fa «ripartire la nostra città». Alla cerimonia presente, tra gli altri, il vescovo di Nicosia Salvatore Muratore.

